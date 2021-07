A due passi da Cortina d’Ampezzo nasce il gelato al gusto d’olio del Belice

di: Redazione - del 2021-07-12

A pochi passi da Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno e precisamente presso il comune di Valle di Cadore in Veneto, tra i banchi della “Gelateria Pia” italiani e turisti possono gustare un delizioso gelato a base del nostro olio extravergine di oliva Nocellara del Belìce.

A creare questo gusto particolare ci ha pensato il pluripremiato mastro gelataio, titolare dell’attività, Ivano Feltrin, che il gelato ce l’ha nei geni, visto che anche suo nonno faceva lo stesso mestiere, così come lo svolge la figlia in Germania.

Raggiunto dalla redazione di Castelvetranonews, Feltrin ci ha raccontato di questa passione di famiglia giunta alla 4° generazione e di come il nostro olio possa essere gustato in un gelato.

Signor Feltrin quali sono gli ingredienti base di questo gelato?

“C’è una parte di acqua e fiordilatte. Metto anche una piccola quantità di basilico per dare un sapore simile alla menta. Non è facile preparare il gelato a base di olio, perché non si amalgama. Tende a staccarsi. Bisogna fare un procedimento e poi amalgamare il tutto come succede con le chiare dell’uovo montate a neve.”

Come nasce l’idea del gelato all’olio extravergine d’oliva Nocellara del Belìce?

“C’è un amico che ha un uliveto proprio nella valle del Belìce e mi manda l’olio. Io l’ho comprato, come compro molte altre materie prime in Sicilia: i pistacchi di Bronte, le arance rosse, le mandorle, il limone Siracusa IGP. Io utilizzo le ricette della gelateria artigianale italiana, con prodotti privi di glutine, grassi idrogenati e coloranti.

Propongo dei gelati particolari, come quello a base di ricotta di capra, o per esempio a base di noce di sorrento con cristalli di sale e caramello.

Bisogna prendere un prodotto eccellente per fare il gelato. Il risultato finale deve somigliare molto alla materia prima. E per fare un buon gelato, nel caso di quello a base di olio, serve un buon olio. Il vostro è veramente un’eccellenza.”

Come descriverebbe il gusto del gelato?

“Il sapore è molto delicato. Non è come l’olio, non è grasso e non si impasta in bocca. Resta questo gusto delicato perché l’acidità del vostro olio è bassa. Inoltre, è fruttato e aggiungendo una punta di basilico, si ha un retrogusto fresco. Il gelato è apprezzato sia dagli italiani che dai turisti. Credo che bisognerebbe promuovere quest’olio”.

Ecco, noi siamo abituati a mangiarlo sul salato e molto a crudo. Sul dolce, con il gelato è davvero una novità. Vista la sue esperienza più che trentennale e i numerosi riconoscimenti, nonché i corsi da lei tenuti, cosa si potrebbe fare per promuovere l’olio?

“Io desidero venire in Sicilia. Voi avete delle materie prime eccezionali. Quest’olio è eccezionale, ma qui a nord non arriva facilmente. Il vostro olio non costa molto. Sarebbe necessario farlo conoscere. Sicuramente i circuiti I.G.P., D.O.P., e simili sono fondamentali per promuovere un prodotto tipico, come testimonia per esempio il caso del limone di Siracusa. ”

Ringraziamo il signor Feltrin, mastro gelataio, la cui figlia rappresenta la 4°generazione in famiglia. Chissà, magari qualche gelateria nostrana prenderà spunto.