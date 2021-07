di: Redazione - del 2021-07-12

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della Torre del Giglio a Castelvetrano che ha portato da alcuni giorni la chiusura della parte iniziale di via Garibaldi. A causa della caduta di alcuni massi si era ritenuto opportuno chiudere la strada ed invertire il senso di marcia della via Orsini.