Triscina e Marinella, verranno installate passerelle per agevolare l'accesso alla spiaggia ai soggetti diversamente abili

di: Redazione - del 2021-07-12

L’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare l’accesso alle spiagge libere, a tutti i soggetti diversamente abili, nelle località balneari di Triscina e Marinella di Selinunte, per tutto il periodo estivo “Luglio e Agosto” c.a., procederà alla collocazione di n. 7 passerelle in legno amovibili.

Le passerelle verranno installate nei punti di seguito individuati come i più rispondenti alle necessità degli utenti richiedenti e ritenuti adeguamenti accessibili:

a) Località Marinella di Selinunte – Via Scalo di Bruca;

b) Località Triscina di Selinunte: Via 21-49-63-139-145-157a;

È stata affidata, alla ditta Iseo Project S.r.l.s, con sede legale a Trapani la collocazione, montaggio di n. 6 passerelle in dotazione dell'Ente, la fornitura, montaggio di una settima passerella e al successivo smontaggio di tutte le passerelle a fine stagione balneare, per favorire l’accesso alla persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, nelle spiagge libere delle località balneari di Triscina e Marinella di Selinunte, per un importo complessivo di €. 5.746,20.