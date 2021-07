L'8 Agosto alle Cave di Cusa in scena l'esilarante commedia "La vera storia della guerra di Troia"

del 2021-07-16

La compagnia teatrale "Gli amici dell’Araba Fenice", con i protagonisti Mimma Monachella e Sergio Signorello, presentano l’otto Agosto, in prima assoluta alle Cave di Cusa, alle ore 21 la commedia musicale “La vera storia della guerra di Troia”. Dopo i successi delle diverse commedie esilaranti portate in scena negli scorsi anni ancora una commedia dialettale in due atti scritta dal nostro Direttore Elio Indelicato. Tra canti, fraintendimenti, musica e battute la commedia sarà un continuo di risate e divertim

Per la prevendita dei biglietti è possibile recarsi presso cartolibreria Ugo Dolce in piazza San Giuseppe a Castelvetrano.In prevendita il costo è di otto euro .