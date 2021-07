CVetrano, Sindaco nomina Dott. Saverio Panzica consulente per la comunicazione turistica

di: Redazione - del 2021-07-15

La legislazione siciliana consente ai sindaci di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti. Si tratta di incarichi a tempo determinato e non costituenti rapporto di pubblico impiego. Questi incarichi sono collegati al mandato del Sindaco e i consulenti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito della laurea.

A tal proposito a Castelvetrano era stata indetta la selezione pubblica per il conferimento tramite nomina fiduciaria, di 2 incarichi di consulente a titolo gratuito in materia di "Consulente in materia turistica" e "Consulente per la comunicazione turistica". In totale sono state acquisite 6 domande di partecipazione.

In seguito alla valutazione delle schede stilate per ciascun professionista, il Dott. Saverio Panzica è stato nominato Consulente per la comunicazione turistica.

Saverio Panzica è un esperto in legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici. Ex Dirigente della pubblica amministrazione settore turismo dove ho svolto compiti di direzione nelle seguenti aree: Informazioni turistiche,

Professioni turistiche, Agenzie di viaggi e tour operator,

Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere,

Finanziamenti per le strutture turistico-ricettive

Fondi strutturali per i finanziamenti dell’Unione Europea.