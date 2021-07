CVetrano, riapertura al traffico del tratto di via Garibaldi per fine lavori messa in sicurezza Torre del Giglio

di: Redazione - del 2021-07-14

Qualche giorno fa avevamo parlato della chiusura della via Garibaldi in seguito ai lavori di messa in sicurezza della Torre del Giglio dopo la caduta di alcuni massi. Ciò aveva comportato anche l'inversione del senso di marcia della via Orsini.

Oggi, in seguito alla conclusione dei lavori, è stata ripristinata la normale circolazione stradale in via Garibaldi e di conseguenza la via Orsini torna a servire il traffico come prima, cioè senso di marcia dalla via Garibaldi fino ad arrivare in piazza Regina Margherita.