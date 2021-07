Al via i lavori in via Caduti di Nassiryia. Appaltato intervento da oltre 100 Mila Euro

di: Elio Indelicato - del 2021-07-18

Buone notizie per gli automobilisti che in migliaia utilizzano giornalmente la Via Caduti di Nassiryia a Castelvetrano, il cui manto stradale è diventato quasi impercorribile. Presto inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale.

L’impresa L.E.S. di Alessandro Genna & C. di Marsala risulta l’aggiudicataria provvisoria dei lavori, avendo effettuato un ribasso del 35,173% rispetto alle altre due ditte ammesse, la Omnia srl di Mazara e la Saullo srl di Alcamo. La Ditta marsalese dovrebbe, se la documentazione è tutta in regola, aggiudicarsi definitivamente i lavori per un importo di 137.568 euro al netto del ribasso d’asta. L’importo dell’appalto era fissato in 212.209,14 euro oltre Iva e oneri accessori, per cui una fetta di questo importo rimane nelle casse dello Stato, in quanto il progetto è stato finanziato a livello nazionale.

L’impresa si dovrà occupare della manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza anche della via Ammiraglio Rizzo e della via Rocco Chinnici. I lavori inizieranno quasi sicuramente a settembre.

Nello specifico nella via Caduti di Nassiryia, si interverrà solo sul tratto di circa 200 metri che va dallo svincolo A29 fino alla S.S. 115 per Selinunte-Agrigento. Il manto stradale sarà scarificato e poi verrà passato un tappetino bituminoso gommato.

Lavori invece più complicati ed impegnativi nella via Chinnici (attigua alla Villa Falcone e Borsellino) per molti mesi chiusa al traffico, attualmente riaperta per motivi di necessità ma quasi impercorribile. Lì dovrà essere rimosso completamente l’asfalto, dovranno essere collocate nuove cunette per fare defluire l’acqua piovana. Recentemente su questo tratto di strada era stato rifatto parte dell’impianto fognario, ormai obsoleto che aveva causato il cedimento del manto stradale e la sua chiusura, con tanti disagi anche per gli operatori del 118 che arrivavano da Campobello, con direzione verso l’ospedale.

Infine, la Ditta aggiudicatrice dei lavori dovrà risistemare alcuni pozzetti nella Via Ammiraglio Rizzo, la circonvallazione che dalla Chiesa della Salute porta verso la diga Delia. Anche in questa strada è previsto il rifacimento del manto stradale, quasi scomparso per il passaggio continuo di mezzi pesanti, compreso gli autobus di linea.