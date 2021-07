Comitato orgoglio castelvetranese: "Perché il Comune non ha attuato i PUC?

di: Comunicato Stampa - del 2021-07-27

Apprendiamo dalle stesse pagine Facebook del Movimento 5 Stelle Sicilia, tramite un loro post, che solo il 38% dei comuni in Sicilia ha attuato i Puc (Progetti Utili alla collettività).

I Puc sono i progetti per l'inserimento all'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza. Sullo stesso post, è inserito il link per la verifica dell’attuazione dei puc (https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/PucCPI), nei singoli comuni.

Come suggerito nel post, abbiamo verificato l'attuazione da parte dei Comuni, e ci duole notare che Castelvetrano è tra i Comuni che ad oggi non hanno ancora attuato tali progetti. Il link ci rimanda alla piattaforma del Ministero delle politiche sociali accedendo da pc (l'accesso non è consentito da smart phone) e, come si evince dall’immagine, Castelvetrano non ha attuato i Puc che erano stati annunciati in attuazione dal 2020 anche da una recente intervista del Sindaco.

Ci chiediamo, visto il dissesto e visto che il lavoro è dignità per l’uomo, come mai ancora oggi (immagine allegata) Castelvetrano non ha attuato i Puc? Siamo in dissesto, come spesso si è fatto notare ai cittadini, quindi tali risorse umane non sarebbero utili per il nostro Comune impiegate per competenza in diversi settore? Chiediamo, come suggerito nello stesso post del Movimento 5 Stelle Sicilia (https://www.facebook.com/221238591258991/posts/4148643928518418/), al Sindaco ed ai consiglieri 5 Stelle, come mai non sono stati attuati? Ma sopratutto gli uffici preposti come mai non hanno dato seguito all’attuazione? Come mai un tale ritardo? Inoltre, sempre nel post +è riportato un link con un video che spiega cosa sono i puc e come funzionano https://www.facebook.com/MoVimento5StelleSicilia/videos/1057048848161246/

Vista la sistuzione del dissesto, molti cittadini si sono posti delle domande e visto l’accento posto dal partito di governo della ns città, attendiamo di sapere come mai ad oggi i PUC non sono stati attivati alla luce anche del dissesto.