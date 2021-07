Partanna, da lunedì chiusa una parte del corso per lavori alla rete elettrica

di: Redazione - del 2021-07-17

Dopo la via Cialona e la via Vito Cusumano, sarà il corso ad essere interessato da lavori pubblici a Partanna. Nella fattispecie, al fine di effettuare lavori di sostituzione di cavi elettrici MT interrati nella via Vittorio Emanuele, sarà interdetto il traffico nel tratto di strada tra la piazza Cesare Battisti e la via dell’Arco (Chiesa Madre) nelle giornate da lunedì 19 al 23 luglio dalle ore 8.00 alle 16.00.

E’ stato istituito inoltre il divieto di sosta nel tratto suddetto, mentre il traffico sarà deviato sulla piazza Castello. Le autovetture, che vorranno immettersi nella via Vittorio Emanuele, dovranno percorrere il tratto di strada del Belvedere Bellini fino a piazza Cesare Battisti (Chiesa Madre).

Disposta dalla polizia municipale la collocazione di segnaletica e mobile. I lavori, eseguiti dalla ditta “SIEL s.r.l.” di Partinico riguarderanno le intersezioni del corso con la via Vespri e la via dell’Arco.