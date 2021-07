Vestiti abbandonati per strada dentro sacchettini, Don Randazzo:” Questa non è caritá, ma cattiva educazione “

del 2021-07-17

Spesso i vestiti che non usiamo più e di cui vogliamo sbarazzarci per fare spazio nell’armadio non sono rotti o da buttare, ma possono benissimo essere riutilizzati.

Si possono ad esempio donare a enti benefici che li fanno avere a persone in difficoltà. Da qualche mese, però, a causa dei rischi legati alla pandemia, molte delle parrocchie e delle associazioni benefiche a cui era possibile portare vestiti usati hanno interrotto l’attività di raccolta. Alcuni cittadini però, con la finta scusa della beneficenza, si limitano a lasciare per strada vecchia indumenti in modo indiscriminato.

Non è tardata ad arrivare la replica della parrocchia S.S Annunziata di Castelvetrano che ha così commentato le ennesime immagini che vi mostriamo:”Carissimi signori/e che sistematicamente buttate indumenti davanti le porte delle Chiese, nonostante i vari messaggi scritti che vedete con i vostri occhi e che non vi interessa questa Parrocchia non effettua raccolta d’indumenti. Voglio precisare che non è carità questa. È semplicemente mala educazione perché questi indumenti sono frutto di poca attenzione e di volontà vostra nel liberarvi , ma per quanto mi riguarda vengono ripetutamente buttati nell’indifferenziata. Mi chiedo ma veramente non amiamo questa città di Castelvetrano? L’amore si vede nelle piccole cose. Il Parroco don Rino Giuseppe Randazzo.”