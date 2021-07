Santa Ninfa: Al via gli spettacoli estivi. Mercoledì apre il corto «Neurosis», domenica si alza il sipario sul «Sikano»

del 2021-07-18

Si apre questa settimana il cartellone degli spettacoli estivi predisposto dall'amministrazione comunale. Mercoledì 21 luglio, alle 20,30, al castello di Rampinzeri, è in programma la proiezione del cortometraggio di Fabio Pannetto «Neurosis», prodotto da «Officina visiva». L'opera, spiega il regista, «racconta la nevrosi vista da un'angolazione diversa. La nevrosi non solo come patologia, ma come un modo di essere che è diventato parte integrante della quotidianità di tutti.

Una denuncia sull'incapacità di ascoltarsi e di essere ascoltati, soprattutto in un periodo caratterizzato da nuove solitudini». Il cortometraggio è stato realizzato a Castelvetrano con giovani attori non professionisti: Sonia Giambalvo, Lory Fontana, Giulia Grillo, Fabio Chiaramonte e Luca D'Agostino. La colonna sonora è stata composta da Francesco Emanuele. La serata sarà presentata da Bia Cusumano. Vi parteciperanno il mezzosoprano Alessia Sparacio, lo psichiatra Rino Marino e la direttrice d'orchestra Alessandra Pipitone. Seguirà una degustazione di vini locali. Ad organizzare è l'associazione «Sapori e saperi».

Il castello di Rampinzeri, seicentesco baglio restaurato di proprietà del Comune, sarà scenario anche della quarta edizione del «Sikano fest», sul quale si alzerà il sipario domenica 25 luglio. «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze» è il tema di quest'anno. Dalle 18 alle 21 visite al centro «Esplora-Ambiente» e al museo della preistoria. Alle 18,30 la presentazione del libro di Marco Bagarella «I vendemmiatori». Dialogheranno con l'autore, Vincenzo Di Stefano, Silvio Spisso e Filippo Triolo.

A seguire, una degustazione di vini del territorio. Alle 21, «Escursione al lume di luna», a cura del personale della riserva naturale. Tra i due appuntamenti, giovedì 22 luglio, nel parco-giochi di piazza Cristo risorto, è previsto (a partire dalle 20,30) lo spettacolo per bambini «Kids summer party» dei «Balloon man», con mascotte e clown. (In allegato il cartellone completo)