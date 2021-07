“Quelle armi non potevano sparare”. Assolti due pastori partanna

di: Redazione - del 2021-07-17

Quelle armi non potevano più sparare, assolti. Il Tribunale di Sciacca in composizione collegiale, con Presidente Alberto Davico, ha assolto perché il fatto non sussiste due pastori di Partanna, B.B. e B.A. di 40 e 44 anni, fratelli, nel cui ovile i Carabinieri avevano sequestrato un fucile a canne mozze ed una pistola revolver privi di numero di matricola.

Nel settembre 2019 i Carabinieri avevano difatti rinvenuto, durante una perquisizione, le due armi occultate all'interno di un muretto a secco posto dentro l'ovile dei due fratelli, che venivano pertanto denunciati a piede libero per detenzione illegale di armi e ricettazione.

"A seguito del rinvio a giudizio ho sollevato la questione sullo stato delle armi, talmente mal ridotte ed arrugginite da non potere essere ripristinate per l'uso. A quel punto il Tribunale ha ordinato di acquisire il fucile a canne mozze e la pistola e di visionarle direttamente nell'aula di udienza.

La visione di quanto sequestrato ha evidenziato immediatamente che, in effetti, si trattava di armi ormai inservibili, con uno stato di conservazione talmente compromesso da pregiudicarne, in modo irreversibile, l’utilizzo.

Non potendosi pertanto parlare di armi in senso proprio, il Tribunale ha pronunciato l'assoluzione. Non c’è stato dunque la necessità- conclude l’avvocato Gianni Caracci, difensore dei due fratelli- di chiedere un accertamento specifico sulle armi.”

Non si esclude che il fucile e le canne mozze siano appartenuti a soggetti diversi dagli imputati.