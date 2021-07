Giuseppe Inglese sarà il dirigente dell'Istituto "Rita Levi-Montalcini". Prenderà il posto della Prof.ssa Biundo

di: Redazione - del 2021-07-20

Sarà il prof. Inglese a subentrare alla prof.ssa Biundo (che come abbiamo documentato, il 1° settembre andrà in pensione ( clicca qui per leggere ) a dirigere l’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Partanna.

Raggiunto dalla redazione di Castelvetranonews, ecco cosa ha dichiarato il neo preside Inglese, a cui abbiamo chiesto di presentarsi: “Il mio incarico all’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna avrà decorrenza dal primo settembre 2021. Per otto anni scolastici, dal 2013/14 fino al corrente anno scolastico, ho diretto l’istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino.

Sono partannese, anche se ho trascorso molti anni lontano dal mio paese. Ho studiato presso l’Università degli studi di Palermo, dove ho conseguito la laurea In filosofia. All’età di 21 anni, sono stato assunto a tempo indeterminato come docente di scuola primaria in Lombardia. Ottenere l’incarico di dirigente della scuola del mio paese, rappresenta per me un grande onore che porta con sé una bella responsabilità.”

E ancora: “Mi impegnerò per agire nell’interesse generale della comunità, per realizzare un servizio scolastico che istruisce e forma cittadini liberi di pensare, consapevoli e critici in una prospettiva di inclusione e socializzazione.”

La redazione di Castelvetranonews si congratula con il prof.Inglese per il nuovo incarico, certa che come dimostrato in questi anni di reggenza al Nosengo di Petrosino, adempierà all’impegno in modo efficace ed efficiente.

Alla nostra redazione sono giunte le congratulazioni del circolo locale del Partito Democratico, che pubblichiamo di seguito. “Il Circolo del Partito Democratico di Partanna si congratula con Giuseppe Inglese per la nomina a dirigente dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" - Partanna.

Il Segretario del circolo Michele Gullo: "La sua capacità professionale sarà fondamentale per sostenere un'attività didattico- educativa utile ai ragazzi dell'istituto della nostra comunità.

Già dirigente scolastico dell'I.C. "Gesualdo Nosengo" di Petrosino, subentrerà alla guida dell'istituto partannese alla dirigente Vita Biundo, che lo ha diretto per 7 anni fino al meritato pensionamento. A lei vanno i nostri ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto nel contribuire alla crescita culturale ed umana della nostra comunità.”