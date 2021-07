Campobello, sospesi rientri pomeridiani uffici comunali fino al 3 settembre

di: Redazione - del 2021-07-21

Disposta la chiusura pomeridiana degli uffici comunali di Campobello dal 26 luglio al 3 settembre. Buona parte dei residenti di fatti, si trasferiscono presso le due frazioni turistico-balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, spopolando il centro. Inoltre, come si legge nel decreto sindacale relativo, è stato rilevato che come ogni anno, gli uffici nella fascia pomeridiana vengono scarsamente frequentati, a causa dell’afa ma, anche per i giorni di ferie di cui fruisce l’utenza che preferisce sbrigare le commissioni durante le prime ore del mattino. Il personale recupererà le ore in autunno.

Pertanto, degli uffici saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Senza dubbio, un risparmio per le casse comunali.