Cantina sociale di CVetrano, nominato nuovo commissario dall'Ass. Turano dopo la revoca del precedente in carica

di: Redazione - del 2021-07-26

Torna a fare notizia la cantina sociale di Castelvetrano, con la revoca dell’incarico al commissario liquidatore dott.Roccella, che sarà sostituito dall’avv.Mazzeo, originario di Trapani. La nomina e la decisione di revocare il mandato al dott. Roccella viene dall’assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano.

Revoca che si basa sulle presunte ambiguità sulla concessione in comodato d’uso gratuito alla Milazzo srls della struttura, il cui contratto risale al dicembre del 2016.Roccella venne nominato nel 2015, in seguito alla messa in scioglimento della cooperativa della cantina sociale di Castelvetrano, il quale non ha mai avviato una procedura aperta per la concessione dell’opificio.

A contestare l’ex commissario liquidatore è stata l’Autorità di Vigilanza da quanto si legge nel documento che trovate allegato a questo articolo. Quest’ultima non avrebbe mai autorizzato la concessione, constatando la mancata procedura competitiva per la concessione.

Inoltre, ha evidenziato come verosimilmente tale concessione fosse lontana dall’iter di liquidazione di una azienda, tanto da chiedere chiarimenti a Roccella. Tuttavia, secondo quanto comunicato dall’ex commissario la Milazzo srls avrebbe utilizzato soltanto gli uffici e la videosorveglianza dell’opificio.

In una nota del 2020, l’ex liquidatore dichiara d’aver ritenuto “utile e vantaggioso per la procedura di liquidazione, continuare il rapporto contrattuale esistente di comodato d’uso gratuito per gli anni 2018 e 2019 con la Milazzo srls a titolo esclusivo di vigilanza e garanzia di una assidua frequenza per dissuadere eventuali malfattori a desistere dai continui furti, danneggiamenti e scempi con il rischio elevatissimo di rendere invendibili i beni della cantina sociale”.

Già nel 2016, l’Autorità di Vigilanza aveva chiesto l’avvio di un avviso pubblico e di considerare la richiesta di un canone di locazione di importo pari a 30 mila euro, ma giustamente la Milazzo,avendo pavimentato la possibilità di un comodato ad uso gratuito, avrebbe rifiutato le nuove condizioni.

Malgrado i chiarimenti di Roccella e l’avvio di una discussione dal punto di vista legale con i due legali dell’ex commissario, Turano ha ritenuto opportuno revocare l’incarico e nominare il dott.Mazzeo.