Come girare in città senza usare l’automobile o l’autobus? Semplice, basta un monopattino o una bicicletta

Nelle città italiane è aumentato esponenzialmente il numero di monopattini elettrici presenti in strada. Durante la pandemia di Covid-19 c’è stato un vero e proprio boom di questi veicoli cittadini, dovuto specialmente alle necessità di distanziamento sociale che hanno impedito l’accesso ai mezzi pubblici. Chi lavora o studia nei centri delle grandi città del paese si è ovviamente trovato in notevole difficoltà, in quanto proprio a causa del lockdown l’uso dell’automobile poteva risultare in una folle ricerca di parcheggio e conseguente perdita di tempo.

L’uso di veicoli alternativi all’automobile in realtà è in voga da più di dieci anni per poter contrastare l’inquinamento e diminuire l’impatto dello smog sull’ambiente, rendendo anche le città più vivibili. La macchina rimane comunque il mezzo preferito degli italiani, ma molte città stanno facendo notevoli sforzi per ‘ottimizzare’ l’uso di altri veicoli meno ingombranti, rumorosi e soprattutto inquinanti.

Vediamo quali sono quelli più usati.

Monopattino elettrico

Sui monopattini elettrici ci sarebbe da aprire un vero e proprio dibattito: da una parte questi mezzi di trasporto sono pratici ed ecologici, dall’altra parte non danno una grande sensazione di sicurezza in quanto ‘sfrecciano’ a velocità abbastanza sostenute nel traffico. Spesso inoltre si vedono i monopattini elettrici anche fuori dai confini del centro città (dove in alcuni casi non potrebbero circolare). Detto questo, il monopattino elettrico rimane un veicolo versatile e divertente da usare. Non a caso in alcune città è possibile trovarne a noleggio per poter percorrere con più facilità le strade chiuse al traffico.

Il monopattino elettrico è caratterizzato da un motore a batteria che solitamente permette al veicolo di raggiungere fino ai 15 kmh. La comodità sta nel manubrio e nella possibilità di viaggiare senza curvare la schiena, tenendo una postura dritta. Il monopattino elettrico è molto facile da usare, quindi apprezzato anche da chi non ha mai usato uno skateboard o altri mezzi simili. Gli svantaggi? Non sono i veicoli più sicuri da usare nel traffico e inoltre si presentano con un prezzo davvero molto alto.

Skateboard elettrico

Gli skateboard elettrici sono molto apprezzati per girare in città sebbene siano meno diffusi dei monopattini elettrici. Presentano un motore alimentato da una batteria che si può controllare tramite un pratico telecomando. Non richiedono quindi la spinta con il piede, in quanto sarà il motore ad attivare il movimento dello skateboard che potrete poi fermare usando il telecomando. Non sono adatti per praticare lo sport estremo vero e proprio, ma sono comunque molto divertenti da usare. Sono anche abbastanza economici, specialmente se paragonati ai monopattini.

Gli svantaggi sono l’autonomia della batteria, che in alcuni modelli si rivela troppo breve, e ovviamente un minimo di difficoltà d’uso. Se non avete mai usato uno skateboard, dovrete comunque allenarvi un po’ e fare l’abitudine a stare in equilibrio sulla tavola.

Pattini

Negli anni ‘90 i rollerblade erano una moda molto diffusa tra le nuove generazioni ma che ancora oggi attira molti appassionati. La diffusione degli sport estremi ha contribuito a ravvivare l’interesse verso i pattini in linea e quelli a rotelle che, a differenza di monopattini e skateboard elettrici, richiedono pratica e costanza per poter essere padroneggiati al punto da girare in città senza problemi. Le comunità di appassionati e i corsi per imparare sono molti, quindi dall’uso dei pattini può nascere anche una grande passione, specialmente nei più giovani.

Bicicletta

Immortale e sempre presente dalla città alla campagna, la bicicletta è il mezzo sul quale il mondo può puntare per un futuro ecologico. Non solo è molto pratica ma permette anche di spostarsi da un punto all’altro facendo attività fisica, cosa da non sottovalutare specialmente nel periodo post-Covid. Per gli utenti più ‘pigri’ ci sono anche le biciclette elettriche, inoltre da qualche anno si possono trovare biciclette a noleggio da usare all’occorrenza. Certo, acquistare una bicicletta nuova comporta l’utilizzo di una serie di misure di sicurezza come catenacci e lucchetti, in quanto si tratta comunque di uno dei veicoli più rubati, specialmente nelle grandi città.

Camminare

Inutile negarlo, molti prendono l’automobile anche per fare due isolati piuttosto che fare due passi. Una bella passeggiata invece si rivela salutare e soprattutto permette di scoprire luoghi mai visti, anche nella propria città. Almeno una volta a settimana è bene fare una camminata di mezz’ora o un’ora per tenersi in forma, specialmente in estate quando è possibile fermarsi in piazza o in un parco a riposarsi.