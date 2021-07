Folgore Calcio, domani la presentazione del programma 21/22 da parte del Presidente Avv. G. Indelicato

del 2021-07-22

Domani Venerdì 23 luglio con inizio alle 18:30 la prima conferenza stampa della nuova società. Il presidente della ASD Folgore Calcio Castelvetrano, l'avvocato Giuseppe Indelicato presenterà i quadri societari ed i programmi della stagione 2021/2022.

L'evento avverrà presso gli storici locali del Circolo della Gioventù, nel salotto cittadino del Sistema delle Piazze, l'accesso per ovvie ragioni legate all'emergenza Covid-19 sarà concesso solo alla stampa, a dirigenti ed ex calciatori con invito strettamente personale.

Per permettere un'ampia partecipazione, la società Folgore, con la collaborazione di alcuni giornali on line locali, ha autorizzato la trasmissione in diretta social dell'evento.