Concluso il primo corso di navigazione sul motoveliero Croce del Sud in collaborazione con Lega Navale di Sciacca

del 2021-07-23

Si è concluso il primo corso di navigazione d’altura e attività marinaresca sul motoveliero Croce del Sud, capitanato dal Prof. Gaspare Agate, organizzato in collaborazione con la Lega Navale di Sciacca e dedicato a ragazzi tra 15 e 16 anni che hanno manifestato interesse e curiosità per l’ambiente marino. L'iniziativa, seguendo lo statuto della L.N.I. ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi.

A parteciparvi sono stati: Atria Gigi, Caime Marco, Caracci Tancredi, Di Maio Giuseppe Pio, Errante Flavio, Gianflavio Gilletta, Leone Francesca, Lombardo Giuseppe, Murania Anna, Piazza Giulio. Il corso si è concretizzato in cinque giorni di navigazione tra le isole Egadi dove i ragazzi hanno preso parte alla condotta e alla gestione della barca, partecipando alle manovre, decidendo le rotte e familiarizzando con il meteo e le variabili condizioni meteomarine. La navigazione è stata sia a vela che ha motore ed i ragazzi hanno cominciato a conoscere le tecniche marinaresche e la complessa gestione di una barca a vela.

L’allegra combriccola ha preso il largo da Trapani navigando alla volta di Favignana dove ci si è fermati alla fonda per fare il bagno in quelle incontaminate acque a Cala Rossa, Cala Azzurra e Cala Rotonda per poi far rotta verso il centro abitato ed il porto dell’isola. Così i ragazzi, dopo la veloce doccia del marinaio, hanno potuto mettere piede a terra e godere della movida dell’isola che fino a tarda notte riempie le vie della zona pedonale. Favignana è la più grande delle tre isole e qui ci si è fermati per due giorni.

La navigazione è proseguita alla volta di Levanzo, dove la barca ha calato l’ancora a Cala Fredda e anche lì l’allega brigata di neofiti marinai ha potuto immergersi, per un bagno ristoratore, in quelle acque cristalline. La visita del centro abitato è avvenuta tramite tender, infatti il piccolo porto prevede posti barca solo per piccole imbarcazione e Croce del Sud è dovuta restare in rada. I ragazzi hanno passato la notte all’ancora facendosi cullare da una leggerissima onda di maestrale.

La navigazione è continuata il giorno successivo quando, dopo aver preparato la barca per la navigazione, l’equipaggio ha puntato la prora su Marettimo, la più lontana e selvaggia delle isole Egadi, che è stata raggiunta dopo circa tre ore di navigazione al traverso. Anche qui i ragazzi si sono fermati a gustare le acque pure ed incontaminate di questa splendida isola e non poteva di certo mancare la visita alla grotta del Cammello e alle baie adiacente. La sera i ragazzi hanno condotto la barca in porto e così hanno potuto visitare il centro abitato e godere della pace e serenità che solo Marettimo sa dare.

Il quinto giorno di navigazione i ragazzi, ormai esperti marinai, dopo aver pianificato l’ultima rotta, hanno condotto il motoveliero a Marsala qui ad attenderli c’erano le famiglie trepidanti per i novelli Cristoforo Colombo. I ragazzi, con un comportamento esemplare, hanno imparato a conoscere e rispettare l’ambiente marino all’interno della riserva naturale marina isole Egadi, hanno partecipato alla condotta e alle manovre della barca a vela, hanno consumato pasti e dormito tutti assieme a bordo facendo proprio lo spirito marinaresco che anima la vera gente di mare. L’attività non può dirsi conclusa, infatti i novelli marinai racconteranno la loro esperienza in una serata loro dedicata ad amici e parenti presso la sede della lega navale di Sciacca. Un ringraziamento particolare va dato alle famiglie di questi adolescenti che hanno subito sposato il progetto ed hanno permesso ai propri figli di vivere un'esperienza veramente unica.