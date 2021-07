Stabilizzazione ASU della Regione Sicilia: "Stato non può negarci questo diritto. Noi come i lavoratori socialmente utili delle altre Regioni"

di: Comunicato Stampa - del 2021-07-22

Il Parlamento siciliano con l'ultima stesura della legge finanziaria 2021/2023 ha approvato l'art. 36 della medesima L.R. n° 9/2021, afferente la stabilizzazione del Personale ASU, ponendo le basi per la fine dell'annosa questione di questo precariato.

Purtroppo, le speranze di stabilizzazione dei lavoratori ASU, che di fatto sono lavoratori in nero della pubblica amministrazione da circa un quarto di secolo, si sono infrante contro la proposta d'impugnativa del sopra citato art. 36 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione di norme costituzionali.

Le parti sociali più volte hanno chiesto un tavolo di concertazione Stato – Regione, per smorzare gli ostacoli ed addivenire ad un accordo politico, onde evitare che la Regione possa ricorrere alla Corte Costituzionale ed inevitabilmente ad attendere l'esito della pronunzia con la definitiva Sentenza nel merito della querelle in trattazione, il cui esito sarebbe comunque incerto.

Ciò perché la scrivente OO.SS. ritiene che lo Stato, che da l’autorizzazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili delle altre Regioni e li finanzia, non può negare questo diritto ai lavoratori ASU della Regione Siciliana, nati dalle stesse leggi.

Sarebbe una chiara violazione di un diritto costituzionale!

Purtroppo, ad oggi le istituzioni hanno fatto poco e quel poco che fanno, lo fanno troppo lentamente, portando i lavoratori ASU di tutta la Sicilia ed insieme a loro i circa 50 lavoratori utilizzati dal comune di Castelvetrano, a dire basta!

Nonostante i disagi per gli stessi, loro malgrado, i lavoratori ASU hanno dato inizio ad una stagione di manifestazioni, iniziata con questa 3 giorni, che ha portato il primo giorno le OO.SS. ad interagire con gli assessorati al Lavoro ed all’Economia; il secondo giorno è stata posta la questione a Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo, al quale è stata chiesta per la Sua autorevolezza, di farsi promotore verso i Governi attualmente in conflitto normativo, di porre fine al contenzioso in discussione, consentendo ai lavoratori del “Bacino ASU” della Regione Siciliana di avere riconosciuti gli stessi diritti “alla stabilizzazione” di cui tutti i lavoratori ASU dell'intero Continente godono, come previsto dalla legge.

Oggi si sono riuniti nelle loro sedi per fare il punto della situazione!