Quali piani di lavoro e paraschizzi sono indicati in cucina?

di: Francesco Accardi - del 2021-07-23

(ph. https://blog.casaomnia.it/)

Se state rinnovando la cucina oppure ne acquistate una per la prima volta, ci sono molti aspetti da considerare: i materiali, la qualità, la quantità di elementi, tutto dipende dal budget che si ha a disposizione ma anche dai gusti personali. Vogliamo darvi una mano a trovare il piano di lavoro, detto anche top, e il paraschizzi più funzionali: se amate cucinare, non potete accontentarvi di quelli meno performanti!

Come trovare il giusto piano cucina

Che si chiami piano di lavoro, piano cucina o top, parliamo sempre della parte più importante della cucina, perché è appunto la superficie sulla quale dovrete agire e che farà da base a tutte le vostre preparazioni.

Naturalmente, se non siete dei grandi cuochi o non avete il tempo di preparare troppi manicaretti, potrete optare per qualcosa di più economico, visto che non userete molto il piano; il discorso cambia se, invece, volete passare molto tempo ai fornelli.

In ogni caso, un criterio imprescindibile è quello di scegliere il top che garantisca igiene e lunga durata, quindi adatto al contatto con i cibi, resistente alle macchie e all’usura e, soprattutto, facile da pulire. Il must sarebbe quello di optare per un materiale che regga anche quando dovrete appoggiarvi stoviglie molto calde.

Poi è la volta del design: a questo punto dovrete considerare anche il colore, lo spessore, i bordi la qualità del materiale e la resa estetica, che è proprio la somma di questi elementi. Partiamo dallo spessore: ce ne sono solitamente quattro a disposizione, che sono standard, ovvero 16 mm, 28 mm, 38 mm e 58 mm.

In qualche caso, tuttavia, sono anche presenti top con 12 mm di spessore, che può essere scelto se si vuole puntare sul minimal. La lunghezza del piano è compresa tra 180 e 315 cm, ma, a seconda delle necessità, sarà possibile crearne uno su misura, più corto o più lungo. Ciò è solitamente possibile se si opta per materiali come il legno o la pietra.

La profondità, infine, rientra tra i 60 e i 65 cm e dipende dal posizionamento dei mobili in cucina: se questi sono posti attaccati alla parete, andrà bene la prima, in caso contrario la seconda. I bordi, inoltre, possono essere squadrati o stondati: i primi sono tipici delle cucine moderne, ma non consigliabili a chi ha bambini piccoli e molto vivaci. I secondi sono molto più classici, ma perfetti proprio per chi è alla ricerca della sicurezza.

I materiali

Uno degli aspetti più importanti è appunto il materiale di costruzione: quello più scelto è il laminato, cioè un pannello di agglomerato rivestito da un foglio di questo tipo, che è molto economico, facile da pulire e, soprattutto, resiste al tempo e all’uso. Un altro vantaggio di questo prodotto è di poter essere tagliato su misura, per cui potrete aggiustarlo in base alle vostre necessità.

Non vi piace questa soluzione, perché la ritenete non in linea con le vostre esigenze? Potete optare per il classico legno, ma ben consci di doverlo trattare con degli oli protettivi, per preservarlo dall’umidità e dalle macchie. Tuttavia questo elemento va bene per il top ma non come paraschizzi, visto che il calore lo rovinerebbe e lo renderebbe anche pericoloso.

L’acciaio inox è un materiale invece molto igienico, che solitamente viene preferito nelle cucine professionali: deve essere pulito periodicamente, perché tende a macchiarsi con gli schizzi d’acqua. La ceramica, e quindi la soluzione con piastrelle, è più usata per i paraschizzi, perché molto facile da pulire e resistente al calore, ma sui piani di lavoro è raro trovarla se non si vuole improntare la propria cucina su uno stile retrò .

Guida ai paraschizzi

Se amate preparare sughi, salse, fritture, creme e tutto ciò che, in sostanza, può causare macchie sulle pareti della cucina, dovrete pensare anche al giusto paraschizzi, cioè un rivestimento facile da pulire, che non rovini la tinteggiatura.

Questo elemento sarà da collocare dietro ai fornelli e al lavandino, per cui, oltre a riparare dagli schizzi, dovrà essere resistente al calore. Inoltre non è da trascurare il lato estetico, in quanto il paraschizzi sarà uno degli aspetti più visibili della cucina, quindi deve andare d’accordo anche con il resto dell’arredamento.