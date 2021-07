CVetrano, ok della Giunta a Regolamento Tari. Previste esenzioni e riduzioni

del 2021-07-26

La Giunta Comunale di Castelvetrano in data 23/7 scorso ha deliberato la modifica al regolamento comunale della TARI. Tutto finalizzato a consentire la riduzione della Tari alle attività imprenditoriali che nel periodo COVID hanno dovuto chiudere o subire difficoltà/costi aggiuntivi (dell’80% quelle obbligate a chiudere; del 20% le altre, individuate in base ai codici ATECO).

"Abbiamo pensato, continua il Sindaco Alfano, anche alle utenze domestiche: i nuclei familiari che hanno ISEE sino a 3000 euro : tari azzerata; ISEE da 3 a 6000 euro: 80% riduzione ; ISEE da 6 a 10.000: riduzione del 50%. Daremo precise indicazioni sulle modalità di richiesta non appena le variazioni verranno deliberate dal Consiglio Comunale."