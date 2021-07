Partanna, concluso il corso sulla stampa 3D alla Dante Alighieri Partanna

di: Redazione - del 2021-07-28

Si è concluso il corso sulla stampa 3D presso l’I.I.S.S. “Francesco D'Aguirre Salemi - Dante Alighieri Partanna”, che ha visto coinvolte le classi seconde e terze dell’istituto tecnico commerciale di Partanna.

Il corso intensivo, articolato su 3 settimane, è un progetto estivo intitolato “Progetto e creo in 3D con i Polimeri", attraverso il quale gli allievi sono riusciti a realizzare dei manufatti modellando in 3D, stampando sulle stampanti ad hoc presenti presso il coworking fablab G55 del comune di Partanna.

“La Dirigente Francesca Accardo ha coordinato e avviato il progetto Miur "Scuola d'estate", con gli alunni dell'istituto Tecnico di Partanna, incentivando le abilità e le conoscenze nel settore della tecnologia digitale sull'uso e sulla progettazione di oggetti da realizzare con stampanti 3D. – fanno sapere le docenti referenti del progetto, Prof.sse Cannizzaro e Maggio - Di concerto con il G55, la scuola ha migliorato le competenze chiavi digitali e si è arricchita di strumentazione adeguata alla crescita tecnologica con l"acquisto di stampanti 3D, che potranno offrire agli alunni nuove competenze spendibili in tanti ambiti”.

Raggiunto dalla redazione di Castelvetranonews, ecco cosa ci ha raccontato Amos Teri, l’esperto che ha curato il corso, uno dei membri della comunità maker italiana.

“Tra 20 anni, la richiesta di figure professionali basate sull’innovazione che oggi ancora non esistono o non vengono prese sul serio, aumenterà a dismisura. Lo dicono molti studi e previsioni. Tra i nuovi mestieri, sicuramente lo “stampatore 3D” o meglio il“maker” potrà affiancarsi all’artigianato per rinnovarlo, ma non solo.

La formazione è fondamentale per qualsiasi professione. Io ho studiato da autodidatta, sperimentando sul campo e confrontadomi con altri maker, fino a raggiungere un livello professionale. Ma non nascondo che non è facile. Per questo, ho accolto di buon grado l’idea di questo modulo e ringrazio la scuola dell’opportunità. Ben vengano opportunità formative simili.

Gli allievi hanno imparato a settare e calibrare le stampanti ed a realizzare modelli 3D con software parametrico. Tutti hanno realizzato un prodotto. Questo ha riempito me e gli allievi di soddisfazione.”