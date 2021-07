Campobello approvato il piano triennale del personale

di: Redazione - del 2021-07-26

L’aggiornamento professionale è fondamentale in ogni professione. A maggior ragione presso gli uffici pubblici che si trovano a gestire un flusso di utenza non indifferente quotidianamente, mentre gli adempimenti crescono e la normativa varia.

A tal proposito, anche il comune di Campobello ha puntato sulla formazione dei propri dipendenti. È stato approvato infatti il piano di formazione triennale 2021/2023 per i dipendenti pubblici, leva strategica per lo sviluppo organizzativo di ogni ente. Diversi gli argomenti e i corsi che saranno svolti, tra cui “Formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione”, “Conoscenza dei diritti e doveri del pubblico dipendente”, “Trasparenza nei Comuni”.

La formazione avverrà tramite corsi a costo zero, attivati mediante collaborazioni gratuite con esperti competenti in materia, che offriranno le giornate formative all’ente.

I moduli saranno diffusi in formato videoconferenza, webinar e video in modo da poter essere consultati in qualsiasi momento. Il percorso, articolato a moduli della durata di almeno tre mesi, prevede la verifica delle competenze acquisite alla fine di ogni modulo e con un esame finale, costituito da due prove, una scritta e una orale, la prima propedeutica alla seconda.