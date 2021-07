Il Sindaco Alfano sulle dimissioni dell’Ass. Cappadonna: “Ha subito attacchi di ogni genere. Grazie per l’impegno”

di: Redazione - del 2021-07-24

(ph. Gianni Polizzi)

In seguito alle dimissioni dell'Ass. Manuela Cappadonna nella giornata di ieri, è giunto il commento del Sindaco Alfano.

Questa la sua dichiarazione sulla vicenda:

"Manuela Cappadonna ha rassegnato le dimissioni da Assessore, con un grande atto di coraggio, trasparenza e lealtà verso tutti i cittadini e lo scrivente. La Giunta perde un pezzo importantissimo. Manuela ha messo a disposizione le sue ampie competenze soprattutto per avviare le procedure per la stabilizzazione del Personale e allorquando ci riusciremo, spero entro l’anno. dovremo ricordarla e ringraziarla.

Ha subito attacchi di ogni genere, sono riusciti a colpirla, a ferirla ma non ad abbatterla: È IMPOSSIBILE! Una Donna piena di energie e potenzialità che spero non smetta mai di occuparsi di Politica. Un grande in bocca al lupo. Un caloroso e lungo abbraccio. Grazie".