CVetrano si “riprende” la Folgore. Presentata la dirigenza. Entusiasmo e speranze di ripescaggio

di: Redazione - del 2021-07-24

Si è svolta ieri la presentazione della Folgore presso il Circolo della Gioventù a Castelvetrano. Ex calciatori rossoneri, tifosi e non solo hanno presenziato per dimostrare la vicinanza al progetto rossonero.

Al termine della conferenza di presentazione della nuova società, il Presidente della Folgore Avv. Giuseppe Indelicato ha dichiarato: ”Siamo felici perché la Folgore ritorna ad appartenere ad un gruppo di castelvetranesi variegato, ma composto da professionisti e siamo sempre pronti ad accoglierne di altri. Del direttivo fanno parte Felice Scaglione e Giovanni Messana, molto importante è una figura femminile, Rosalia Ventimiglia, poi Gianfilippo Bonanno, il vice presidente Sancetta e tanti altri collaboratori”.

Poi ha aggiunto: ”Presenteremo la domanda per il ripescaggio in Promozione, sarà la Lega a valutare il punteggio. Siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda l’allenatore e giorno dopo giorno ci saranno delle novità importanti. Sarà inserito a breve nello statuto l’inamovibilità della Folgore da Castelvetrano”.

Alle parole del Presidente si aggiungono quelle di Rosalia Ventimiglia, la prima donna dirigente della Folgore : ”Mi è stato rivolto questo invito che ho subito accettato da sportiva e appassionata, ma soprattutto da grande innamorata di Castelvetrano. Spero di essere una pioniera, il mio ruolo è quello di trascinare le donne e le famiglie allo stadio. La presenza di una donna è fondamentale e spero di essere all’altezza del ruolo”.