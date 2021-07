Incidente stradale per l'assessore Licari. Ferita lacero-contusa alla testa e due punti di sutura

del 2021-07-28

Incidente stradale ieri mattina per l’assessore del Comune di Castelvetrano Davide Licari. L’incidente è avvenuto mentre l’assessore si stava recando con la sua auto all’aeroporto per un incontro istituzionale.

L’assessore ha rimediato una ferita lacero-contusa alla testa, un taglietto all'occhio e due punti di sutura.

“Ringrazio in ordine gli operatori pervenuti del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 e nel pronto soccorso di Marsala, in particolare, il Dott. Danilo Culicchia, l’infermiera Clelia Sata e tutte/i i presenti (di cui non conosco i titoli professionali): Maurizio Puccio, Carlo Verderame, Gaspare Pellegrino ed il dott. Simone Maggio (a distanza...), per la competenza, l'accuratezza (radiografia torace, TAC collo e testa, esami vari...), la cordialità e la calma nonostante tutto.

Sottolineo il fatto che è importante tenere allacciata la cintura di sicurezza, procedere con prudenza e senza distrazioni (fatto, fatto, fatto, ma, come si dice... se deve succedere, purtroppo, succede), perché, anche a 50km/h, un incidente può fare danni, fidatevi…” ha dichiarato l’assessore Licari.