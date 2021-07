Tra meno di un mese torna la Serie A 2021-2022, chi la spunterà?

del 2021-07-28

Tra meno di un mese i calciatori della nostra Serie A torneranno a giocare il campionato dopo che l’Italia ha alzato sotto il cielo di Londra la coppa europea. I bookmakers, tra cui snai sport e tante altre piattaforme autorevoli, stanno già offrendo la possibilità di scommettere su chi vincerà il tricolore.

La maggior parte delle big tranne Milan e Atalanta hanno cambiato il proprio allenatore e per questo motivo potrebbero aver bisogno di un periodo di tempo per imparare i nuovi dettami tattici con i giocatori che devono riadattarsi alle esigenze che verranno fuori durante gli allenamenti.

Partiamo in questa analisi delle varie pretendenti al titolo, ovviamente dall’Inter squadra che ha alzato dopo parecchi anni lo scudetto, grazie alla foga e all’agonismo di Antonio Conte. Il mister però dopo aver avuto alcuni problemi con la dirigenza ha scelto di lasciare la guida del club nerazzurro, con l’eredità, sicuramente pesante, presa da Simone Inzaghi che dopo l’esperienza alla Lazio dovrà dimostrare le sue qualità in un altro contesto.

Lukaku e Lautaro Martinez (che insieme a Leo Messi) ha vinto la coppa America con i colori dell’Argentina sono le armi offensive con le quali i campioni d’Italia cercheranno di creare guai alle difese avversarie.

L’anno scorso secondo è arrivato il Milan, ma quest’anno i rossoneri anche a causa dell’impegno Champions che porterà via preziose energie durante la settimana, e senza Donnarumma volato in Francia e con il turco Calhanoglu che ha cambiato sponda dei navigli, Pioli dovrà essere bravo a trovare nuove soluzioni anche sperando in alcuni regali dagli uomini mercato.

Tra queste due litiganti, la vera favorita potrebbe essere la Juve che dopo due anni con Sarri e Pirlo che hanno deluso le aspettative, la società ha scelto di riportare in bianconero Max Allegri che si è dimostrato senza dubbio uno dei migliori allenatori italiani in circolazioni. Anche lui è stato accusato dai tifosi di proporre un gioco a tratti troppo difensivista, ma i risultati sono dalla sua parte. La juventus sogna di tornare a giocare una finale di Champions e alzare finalmente quella coppa che è diventata per tutti un'ossessione.

Sotto il colosseo sono arrivati due allenatori niente male che oltre ad avere un curriculum di tutto rispetto hanno anche una grande dialettica e carisma, con i due derby che si preannunciano già ad alto tasso adrenalinico.

Sarri punta sul bel gioco, con il suo classico 4 3 3 che potrebbe esaltare il fiuto del gol di Ciro Immobile che potrebbe ripercorrere la stagione da scarpa d’oro di Higuain al Napoli.

Sulle fasce in attesa di capire il futuro di Correa è ritornato in biancoceleste Felipe Aderson che se ritorna sui suoi livelli è sicuramente un gran colpo di mercato.

La Roma in tutto questo non è rimasta a guardare e anzi dopo l’addio di Fonseca ha scelto Josè Mourinho come nuovo allenatore. Il portoghese ritorna in Italia dopo il triplete con l’Inter e non vede l’ora di ributtarsi nel campionato italiano con la voglia di fare battaglia contro tutti e tutto, sempre a difesa dei propri giocatori. La Roma per il momento ha una rosa forse ancora incompleta per puntare al titolo, ma chissà che la presenza dello Special One non sia uno stimolo per alcuni giocatori che vorranno vestire la maglia giallorossa.

Anche il Napoli con Spalletti vuole tornare a sognare, sperando di poter contare sull’appoggio dei tifosi allo stadio Maradona che causa covid non ha ancora visto la presenza del pubblico. L'allenatore ex Inter vuole mettersi alla prova in una realtà sicuramente non facile, con un ambiente sempre ricco di pressioni, ma se riuscirà a canalizzare tutte le energie creando un ambiente positivo che è sempre pronto a sostenere la squadra anche nei momenti più duri, può sicuramente stupire. Osimhen dopo una stagione abbastanza difficili con alcuni infortuni, deve dimostrare tutte le sue qualità e riuscire a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco partenopeo.

Attenzione poi a non considerare l’Atalanta. Gasperini e la società bergamasca predicano calma ma non si può negare che la squadra bergamasca sia in grado di offrire sempre un bel gioco e ogni anno riesce sempre ad alzare la propria asticella senza rinunciare alla propria filosofia che ha uno dei suoi fondamentali nella valorizzazione dei giovani.

Difficilmente ci potrebbe essere una sorpresa al di là di questi club citati, ma magari una tra Fiorentina e Sassuolo potrebbe inserirsi nella lotta per un piazzamento in Europa.