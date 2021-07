(VIDEO) Folgore, la prima intervista del nuovo allenatore Stefano Pizzitola

di: Redazione - del 2021-07-29

Dopo la recente nomina a tecnico della Folgore, mister Stefano Pizzitola, insieme al Presidente Giuseppe Indelicato dalla stadio Paolo Marino ci hanno parlato della situazione attuale e dei progetti futuri della società.

Questa la dichiarazione del Presidente Indelicato:"La speranza è di riportare in alto la Folgore e sono sicuro che Stefano Pizzitola darà il suo enorme controbuto alla nostra causa".

Aggiunge mister Pizzitola:"Sono felice ed emozionato di poter guidare la squadra del mio paese. Ho sposato subito il progetto Folgore a prescindere dalla categoria e cercherò di portarla dove merita. Ci stiamo già mettendo all'opera per riportare i castelvetranesi all'interno della squadra, valorizzando i giovani".

Conclude il Presidente:"Ieri è stata depositata la domanda di ripescaggo e attendiamo con impazienza l'esito. Il settore tecnico e l'allenatore stanno preparando una squadra che sia pronta all'eventuale campionato in promozione, invece noi ci stiamo preoccupando di fare una campagna di acquisti dirigenziali per far crescere la società".