Il Comune di Salemi promette una donazione ai Leoni Sicani. Obiettivo acquistare un pulmino

del 2021-07-27

È quasi giunta al termine ormai la campagna di raccolta fondi “Un pulmino per continuare a ruggire”.

Infatti, mancano solo 4 giorni alla fine e, successivamente, Rete del Dono formalizzerà la chiusura della campagna di fundraising.

Fino ad oggi a supportare l’A.S.D. Leoni Sicani Onlus sono stati soprattutto privati cittadini che con donazioni effettuate attraverso PayPal, bonifico o carta di credito hanno partecipato al sogno della squadra. Ma anche altre associazioni non profit sono arrivate in aiuto con importanti donazioni.

È questo il caso di Giorgia Libero Onlus e della Caritas Diocesana di Agrigento.

La richiesta di supporto per acquistare il pulmino è stata inoltrata, nell’ultimo mese e mezzo, anche ad enti pubblici.

Il Comune di Salemi, dal quale provengono i fratelli Giuseppe e Ignazio Capizzo, entrambi componenti della squadra, ha accolto pienamente l’iniziativa non rimanendo sordo all’istanza di contributo e promettendo una donazione.

Sin dal giorno della sua attivazione, lo scorso 9 giugno, sono stati raccolti € 27.661. Fondi che sicuramente non basteranno per l’acquisto di un pulmino nuovo di zecca adibito al trasporto dei disabili dotato di pedana elettronica per il sali-scendi delle carrozzine, sedili passeggeri a scomparsa o removibili e tutti gli optional necessari.

Il costo per un mezzo di trasporto che consenta ai Leoni Sicani di viaggiare in totale sicurezza durante le trasferte del campionato organizzato dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport), infatti non è indifferente. Per questo motivo l’obiettivo della campagna è di raggiungere la somma di € 50.000.

Il 31 luglio è il termine ultimo per donare. Farlo è semplicissimo. Basta andare sul sito internet della piattaforma di crowdfunding Rete del dono per contribuire al sogno dei Leoni Sicani oppure dai link dei canali social (facebook e instagram).