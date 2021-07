(VIDEO) CVetrano, protesta degli agricoltori di c/da Seggio-Latomie per la mancanza di acqua

di: Redazione - del 2021-07-28

Un sit-in di protesta è in corso questa mattina davanti il consorzio di bonifica 3, dove diversi agricoltori si sono riuniti molto preoccupati per la mancata distribuzione dell'acqua.

Questa la dichiarazione del signor Marcinò: "Pur pagando le quote fisse per avere un sevzio, ad oggi non abbiamo ricevuto una goccia di acqua per irrigare i nostri uliveti. Il nostro prodotto è stato totalmente compromesso. Il problema va avanti da diversi anni, le condotte sono ormai fuori uso e dovrebbero essere sostituite. Chiediamo un incontro con l'Assessore Scilla. Purtroppo il personale è insufficiente e non riesce a sistemare tutte le perdite".

Aggiunge il signor Teresi:"La rete è un colabrodo è il consorzio ci addebita un consumo che da noi non arriva".

Conclude Consigliere Enza Viola: "L'assessore verrà qui lunedì, ci ha detto che a livello regionale ci sono due progetti per sistemare le vasche e le condutture".