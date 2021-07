CVetrano, Consiglio Comunale chiamato ad approvare il Dup entro il 19 Agosto. Scioglimento se non ci sarà l'ok

di: Redazione - del 2021-07-29

Disposta la seduta di consiglio comunale urgente a Castelvetrano dal commissario ad acta dott. Giuseppe Petralia, per la giornata del 4 agosto per l’adozione del D.U.P. 2020/2022 e del bilancio di previsione relativo, pena lo scioglimento del consiglio comunale.

L’atto era stato votato lo scorso 22 giugno con 10 voti favorevoli del M5S, 9 voti contrari, 2 astensioni da parte dei consiglieri Coppola e Casablanca, mentre il consigliere M5S Biagio Virzì aveva abbandonato l’aula durante il dibattito.

Il regolamento comunale di Castelvetrano prevede che le astensioni siano considerate come voti negativi e pertanto, in seguito alla bocciatura, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del D.U.P., strumento necessario ai fini del funzionamento della macchina amministrativa.

Considerando che in questi mesi sono stati approvati i D.U.P. relativi al periodo di commissariamento, si spera che si riesca a trovare un accordo per la votazione favorevole al D.U.P. 2020/2022 e al bilancio di previsione 2020/2022, mentre ogni altro documento finanziario propedeutio e connesso entro 15 giorni, cioè entro il 19 agosto, deve essere approvato.