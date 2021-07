Covid 19, oltre 500 i positivi in provincia. Ecco i dati aggiornati

del 2021-07-29

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 29 Luglio:

Totale positivi 505 (ieri 470) così suddivisi: Alcamo 42, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 15, Castellammare del Golfo 10, Castelvetrano 8, Custonaci 2, Erice 40, Favignana 8, Gibellina 0, Marsala 82, Mazara del Vallo 147, Paceco 5, Pantelleria 82, Partanna 3, Petrosino 1, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 8, San Vito Lo Capo 3, Santa Ninfa 1, Trapani 35, Valderice 3, Vita 4.

Deceduti 345, Guariti 14057, Ricoverati in terapia intensiva 0, Ricoverati in terapia non intensiva 12.