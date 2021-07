Santa Ninfa: al via il recupero della chiesa di Sant'Anna, diventerà un polo culturale grazie ad un importante finanziamento

del 2021-07-29

La ex chiesa di Sant'Anna (nella foto) sarà recuperata e destinata a centro culturale. Il progetto di consolidamento statico e di restauro dello storico edificio che dà il nome alla via omonima, è stato infatti inserito nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento dalla Regione utilizzando le somme del cosiddetto «Fondo di sviluppo e coesione».

Il finanziamento ammonta a tre milioni e 300mila euro. Visibilmente soddisfatto il sindaco Giuseppe Lombardino, che ha voluto ringraziare il parlamentare regionale del Pd Baldo Gucciardi, vicepresidente della commissione Bilancio dell'Ars. «È stato grazie a Gucciardi - precisa infatti Lombardino - che è stato possibile il finanziamento del progetto della chiesa di Sant'Anna, che costituisce un luogo della memoria per molti santaninfesi, specialmente per quelli nati prima del terremoto. Il restauro dell'edificio - aggiunge il sindaco - era uno degli obiettivi inseriti nel programma della mia amministrazione. La struttura - conclude Lombardino -, una volta recuperata, sarà inserita in una sorta di ideale circuito culturale assieme agli altri musei cittadini».

La chiesa, una delle più antiche di Santa Ninfa, fu gravemente danneggiata dal sisma del gennaio 1968 e da allora mai più utilizzata. Una volta acquisita al patrimonio del Comune, l'ente si è premurato, nel tempo, di garantirne la staticità, destinandola poi a centro culturale polivalente.