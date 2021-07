Ancora incivili in azione a Castelvetrano. Segnalazioni da via Martiri d’Ungheria e parcheggio vicino cimitero

di: Redazione - del 2021-07-31

Nonostante a Castelvetrano la percentuale della raccolta differenziata continui a salire, giungono alla Redazione diverse segnalazioni di abbandoni di spazzatura in giro per la città.

Una lettrice scrive: "Anche questa volta segnalo lo stesso problema che si ripete da anni. È da molti mesi che per colpa di qualche incivile viviamo nella spazzatura dietro casa nostra, con questo caldo c'è un odore sgradevole tutto il giorno sopratutto nelle ore più calde e questo comporta anche la presenza di blatte zanzare e topi.

Non si può più neanche stare in cortile o nel balcone la sera per prendere un po' di aria per il cattivo odore e a casa dobbiamo stare con porte e finestre chiuse per paura di ritrovarci con topi e blatte. Chiedo al nostro sindaco di fare qualcosa anche per il nostro quartiere via Martire d'Ungheria, chiedo di pulire anche da noi come è stato fatto in altri quartieri.

Già altre volte ho segnalato dei problemi di spazzatura come questo, ci vogliono più controlli per le persone che non fanno ancora la raccolta differenziata ed evitare che si formino sempre questi cumuli di spazzatura".

Un'altra segnalazione riguarda il parcheggio del cimitero, che come ci dice un nostro lettore è diventato "un cimitero d'immondizzia".

Rifiuti abbandonati via Martiri d'Ungheria

Rifiuti abbandonati presso il parcheggio del cimitero: