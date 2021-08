Estrazioni 10eLotto del 31 luglio 2021 tra curiosità e statistiche

di: Francesco Accardi - del 2021-07-31

Secondo appuntamento della settimana con il Dieci e Lotto, il gioco legato alle tre estrazioni settimanali del Lotto. I 20 estratti del 10eLotto corrispondono ai numeri delle prime due colonne della tabella delle estrazioni del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri duplicati si prendono i numeri della terza colonna, a cominciare dalla prima ruota, Nazionale esclusa.

Di seguito i 20 numeri estratti di oggi, sabato 31 luglio 2021, dopo verifica schedina lotto 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 14 – 19 – 32 – 34 – 44 – 49 52 – 54 – 60 – 61 – 73 – 80 – 82 – 85 – 87

Numero Oro: 73

Doppio Oro: 73 - 10

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 1 che non esce da 28 estrazioni, al secondo posto il numero 63 in ritardo da 12 estrazioni. Subito al di fuori del podio il 30 che non esce da 10 concorsi. A chiudere, i numeri 33,20,46, 11 e 88 che non escono da 8 estrazioni e i numeri 51 e 64 non estratti da 8 concorsi.

A titolo di curiosità, secondo la Smorfia napoletana, il primo dei numeri ritardatari, l’ uno è il numero da cui ogni cosa ha origine, e rappresenta l’Italia nel nostro specifico caso, la Patria o il luogo che dà i natali ad un soggetto più in generale.

Al numero 82 la Smorfia napoletana associa l’immagine della tavola imbandita, indice e sintomo di benessere, di prosperità, di ricchezza e in generale di convivialità. Si spera che l’uscita di questo numero porti a un vincitore del 10 e Lotto prosperità e ricchezza. Solo le prossime estrazioni del Lotto saranno in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Per giocare al Dieci e Lotto è sufficiente recarsi in ricevitoria o registrarsi a un sito autorizzato AAMS da app o da computer e scegliere fino a 10 numeri, da 1 a 90, selezionare l'importo da giocare e se si desidera, aggiungere alla scommessa l’opzione Numero Oro o Doppio Oro, che possono rispettivamente raddoppiare o triplicare l’importo della giocata. Infine non resta che attendere l'estrazione. Verifica le vincite del 10 e lotto seguendo l'estrazione in diretta.