Salemi, approvato regolamento per l'utilizzio del Centro kim, aula S.Giovanni e Castello

di: Redazione - del 2021-08-05

Approvato il regolamento per l’utilizzo delle sale comunali dalla giunta di Salemi, che disciplina l’impiego dei seguenti edifici: Centro Kim, aula S.Giovanni e Locali Castello. I suddetti locali, secondo quanto deliberato, potranno essere utilizzati dall’utenza che ne farà richiesta per molteplici usi, quali riunioni, incontri pubblici, conferenze, proiezioni, ma anche mostre, seminari, convegni e attività sociali, culturali e aggregative.

È stato previsto che a poter usufruire degli edifici in oggetto saranno le associazioni, i gruppi di persone, sodalizi, i comitati e anche i singoli cittadini, purchè ne facciano richiesta scritta. Le concessioni potranno essere giornaliere per un massimo di 24 ore, a titolo oneroso e saranno estese ai partiti politici, movimenti, associaizoni e gruppi politici. Disciplinata inoltre la concessione ricorrente, sempre a titolo oneroso, che permette l’uso dei locali più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi.

In particolare, sia per il centro Kim che per l’aula S.Giovanni, le tariffe per fasce orarie per le concessioni giornaliere, saranno le seguenti: dalle 8 alle 14 €10 all’ora, dalle 15 alle 20 €20 all’ora, dalle 21 alle 24 €30 euro all’ora. Per il Castello invece, dalle 8 alle 14 si pagheranno €20 all’ora, dalle 15 alle 20 €40 e dalle 21 alle 24 €60.

Per quanto concerne le concessioni ricorrenti, per il centro Kim e per l’aula S.Giovanni sono previste le seguenti tariffe: €70 per tutta la giornata e €30 per mezza giornata dalle 8 alle 14. I locali del Castello invece saranno disponibili tutto il giorno per €150, dalle 8 alle 14 per €90, dalle 15 alle 20 per €120. Per le cerimonie presso il Castello, la quota stabilita è di €500,00.

I locali concessi dovranno essere lasciati in condizioni idonee al successivo impiego. Di ogni qualsiasi danno, dovrà essere risarcito, congiuntamente al pagamento di una sanzione di €100.00.

“Per motivazioni di rilevante valenza civica, religiosa, sociale e culturale, - recita la deilbera di giunta - le locali associazioni di volontariato a scopo non lucrativo operanti sul territorio comunale possono essere esentate dal versamento della quota di compartecipazione”, così come tutte le iniziative patrocinate dal comune.