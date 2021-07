Santa Ninfa, 5 giovani positivi al Covid. Lombardino: "È importante aumentare la percentuale dei vaccinati"

di: Redazione - del 2021-07-30

Il Sindaco di Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino tramite un messaggio sui social, ha comunicato ai suoi concittadini che cinque giovani sono risultati positivi al Covid.

Riportiamo il messaggio del Sindaco:

"Cari cittadini, cinque ragazzi di Santa Ninfa sono risultati positivi al Covid. In questo momento si trovano in isolamento. La situazione epidemiologica attuale non può farci abbassare la guardia e ci costringe a rimanere vigili e attenti.

Per questa ragione è fondamentale essere prudenti e rispettare comunque le regole di distanziamento e l'uso della mascherina quando si è al chiuso. Allo stesso tempo occorre che anche i giovani si vaccinino quanto prima. Anche se loro in genere non hanno gravi conseguenze dall'infezione, possono diventare vettori pericolosi del virus. Al contempo, rivolgo un invito anche agli adulti che ancora non si sono vaccinati.

Pur essendo Santa Ninfa uno dei comuni della provincia con il più alto numero di immunizzati, è importante che la percentuale raggiunga livelli ancora più elevati per la sicurezza dell'intera comunità. Buon pomeriggio".