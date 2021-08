Stamane vertice al Consorzio di bonifica Agrigento 3 alle presenza del Governo Regionale

di: Redazione - del 2021-08-02

Questa mattina l'Ass. Toni Scilla presso il consorzio di bonifica Agrigento 3 ha incontrato gli imprenditori agricoltori che da tempo lamentano guasti al sistema di irrigazione e malfunzionamenti.

Una presenza importante per evidenziare un interessamento concreto al territorio di cui lo stesso fa parte. L'Assessore ha preso coscienza di tutti i problemi legati alle strutture e al personale e ha parlato di progetti importanti e di investimenti strutturali già esecutivi per il rifacimento delle due vasche di contenimento, delle linee di condotta principali e di due condutture importanti.

Questa la dichiarazione dell'Assessore Scilla:"Se vogliamo immaginare un futuro di prosperità per la Sicilia e i siciliani si deve partire dalla valorizzazione dell'agro alimentare e per fare questo l'acqua è vitale. Oggi siamo qui, insieme al Direttore Tomasino e al Commissario Garofalo per dimostrare che il governo vuole essere presente con i fatti per trovare le soluzioni".

Aggiunge il Dott. Garofalo:"Gli agricoltori pagano oggi quello che avrebbero dovuto pagare nel 2016. La bollettazione è arrivata con 5 anni di ritardo per fare un conguaglio sull'effettivo consumo".

Continua il Dott. Tomasino:"Su Castelvetrano con 9 mila ettari di irriguo il personale è sottodimensionato rispetto alle necessità, però è una delle sedi con il maggior numero di personale con 17 unità stagionali più 8 a tempo indeterminato, più altre 6 unità giunte attraverso una richiesta all'assessore. Abbiamo un assessore che viene sul territorio a verificare lo stato delle condotte, ma prende anche impegni per progetti concreti".

Conclude l'Ass. Scilla:"Abbiamo due progetti che consentirebbero la sistemazione delle due dighe di accumulo. Il servizio potrebbe essere migliorato, ma ad oggi non c'è una mancanza di acqua. C'è l'impagno del governo per garantire la copertura di 14 milioni di euro per pagare i dipendenti del consorzio fino a fine anno".