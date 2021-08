La partannese Vita Cascio vince concorso artistico letterario con il dipinto "Sull'onda della vita"

di: Redazione - del 2021-08-03

Un talento naturale quello della partannese Vita Cascio, che ha vinto il premio del Concorso letterario, artistico e musicale “Il volo di Pegaso” con il suo dipinto “Sull’onda della vita”. Un talento nato da una passione, che Vita coltiva sebbene lavori in un settore totalmente diverso da quello artistico, essendo un’infermiera dell’ospedale “Besta” di Milano.

“Adoro dipingere, - racconta alla redazione di Castelvetranonews – lo faccio da sempre. Mi rilassa e penso sia il modo più bello di rappresentare le emozioni. Adoro l'arte in tutte le sue forme.”

Ecco come ha deciso di partecipare al concorso: “La pittura è sempre stata solo un hobby per me. Ho sempre dipinto da autodidatta. Qualche tempo fa, ho ricevuto una mail aziendale che pubblicizzava questo concorso. Si tratta di un concorso dedicato alle malattie rare. Perché no, mi sono detta. E così, un po’ per gioco mi sono iscritta.”

E poi l’inaspettata vittoria. “All'annuncio della mia vincita, - racconta Vita - ero incredula. È stato tutto inaspettato. Ne sono stata felice. La pittura, da sempre, per me è un modo per uscire da quella che è la vita quotidiana, e questa volta era stata apprezzata e premiata. Non a caso, la mia tela rappresenta un’onda. Ho scelto questo soggetto perché l'onda simboleggia il sentirsi diverso ma, allo stesso tempo, il sapere di essere acqua come il resto del mare.

L'onda rappresenta anche la forza, la libertà e la vita. Per questo, penso sia il giusto soggetto per rappresentare qualcuno che può sentirsi fragile, diverso ma vive. Bisogna superare e domare gli ostacoli che la vita ci pone davanti, per sentirsi liberi.”

Alla domanda sui progetti futuri, Vita Cascio afferma: “Per il futuro, vorrei tanto riuscire a dare vita ad una mostra. Ho avuto già delle proposte. Ho diverse creazioni che vorrei poter mostrare.”

E noi della redazione di Castelvetranonews attendiamo questo altro traguardo per uno dei talenti della nostra amata valle del Belìce, che si conferma ancora una volta una vera e propria “fornace” di eccellenze.