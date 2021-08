Tra Pef, Tari e coperture finanziarie. Intervista al Sindaco Enzo Alfano

di: Redazione - del 2021-08-03

Lo scorso sabato 31 luglio, a Castelvetrano si è tenuto un consiglio comunale a carattere urgente, che ha portato a molte polemiche e dibattito sulla mancata approvazione del pef, piano economico finanziario, atto propedeutico e necessario per determinare le tariffe della Tari, l’imposta sui rifiuti che i cittadini pagano. La redazione di Castelvetranonews ha posto in merito qualche domanda al sindaco Enzo Alfano, per fare il punto della situazione.

Del pef, del resto, ci eravamo già occupati, quando il 21 luglio l’opposizione votò i cambiamenti contenuti in alcuni emendamenti presentati dal consigliere indipendente Francesco Casablanca. Il pef pertanto in pochi giorni ritornò alla S.R.R., che è l’organo sovracomunale che si occupa di definire la gestione rifiuti.

Scopriamo cosa è successo dalle parole del primo cittadino.

Lo scorso 21 luglio sono stati votati e approvati dall'opposizione gli emendamenti sul pef del consigliere Casablanca. Di cosa si trattava?

“Il Consigliere Casablanca aveva proposto di portare l'indice di Sharing al massimo, consentendo così una globale riduzione dei costi di servizio circa 102.000 da ripartire nelle bollette. Emendamento lodevole, sicuramente in un comune virtuoso, ma non nel nostro che è in dissesto finanziario.

La riduzione aggiuntiva, rispetto a quella indicata dagli uffici tecnici competenti ed avallata dall'Amministrazione, avrebbe dovuto avere anche la copertura finanziaria a scapito di altri servizi indispensabili.

E quindi cosa facciamo? Con una mano dò e con l'altra riprendo? Peraltro in un'annualità che assicurerà agli imprenditori ed alle famiglie con bassi ISEE adeguati ristori, con riduzioni elevate sino all'azzeramento per le famiglie con ISEE al di sotto di 3.000 euro. “

Gli uffici avevano dato parere favorevole agli emendamenti di Casablanca?

“NO. Avevano avuto il parere negativo degli Uffici preposti sia verbalmente nell'ambito delle attività delle commissioni, sia per iscritto con pertinenti ed accorate motivazioni. Una fra tutte riguardava il valore cosi determinato e ridotto dagli emendamenti, che non sarebbe stato bastevole a coprire i costi del servizio.”

Era possibile avere copertura per i 182mila euro del pef rimodulato dall'opposizione, senza gravare sui cittadini?

“Non dobbiamo dimenticare che il Comune è in dissesto finanziario e può erogare e spesare soltanto servizi indispensabili così come individuati dalla legge. Chiedere di trovare una copertura di un importo così significativo non è semplice e comunque avremmo dovuto ridurre o azzerare altri servizi ai cittadini. Basti pensare che nell'esame del bilancio preventivo 2020/2022, lo stesso Casablanca è riuscito ad individuare soltanto E.14.000 da utilizzare per il rifacimento e manutenzione di strade, riducendo di pari importo il FCDE che era stato determinato in maniera prudenziale. Siamo sempre di fronte ad equilibri finanziari fragili che debbono soddisfare le esigenze di una cittadina e di un territorio vastissimo e questa amministrazione sta svolgendo il proprio compito con l'attenzione del buon padre di famiglia: Tutti i considerevoli debiti con Enel, Siciliacque e City Green Light sono stati rinegoziati ed oggi il Comune risulta tra i committenti di cui si può avere fiducia e ragionevole certezza nei pagamenti.Questo ci ha consentito di illuminare tante strade e quartieri che erano al buio da anni.”

Perché la Srr non ha validato il pef rimodulato dall'opposizione?

“La SRR, con nota del 27/7 scorso chiarisce intanto che aveva già validato il PEF e lo aveva fatto sulla scorta dei dati e dei pareri di tutti i soggetti interessati, formulati in riunioni intermedie, volti a chiarire le modalità di raggiungimento dell'equilibrio finanziario. Non ha potuto quindi validare il PEF così emendato e senza la copertura della differenza tra PEF- Validato e PEF-Emendato.

L'opposizione conosce bene le poste dei bilanci programmatici 2020/2022, per averle esaminate nella commissione competente, ed avrebbe potuto in quella sede ricercare i fondi di copertura ed evidenziarli nel dibattito politico. Ciò non è avvenuto.”

Cosa prevedeva il pef messo a votazione sabato 31 luglio?

“Il PEF posto in votazione il 31/7/21, - ricordiamo l'ultimo correttamente validato dalla SRR e quindi l'unico che poteva dispiegare gli effetti sulla bollettazione, anch'essa posta al voto in pari data, - avrebbe ridotto mediamente del 20% le bollette rispetto agli importi dell'anno scorso.E ciò per i numerosi evasori scoperti grazie ad un software, voluto da questa Amministrazione, in grado di leggere e confrontare i dati dell'Ufficio Anagrafe con quelli dell'Ufficio tributi.”

Visto che il pef non è stato approvato, cosa succede per le tasche dei cittadini?

“I cittadini si vedranno recapitare le stesse bollette dell'anno scorso che dovranno pagare interamente, fatte salve le riduzioni previste per gli imprenditori, allorquando verranno incassate le somme del Fondo Perequativo, e quelle per le famiglie con ISEE al di sotto di 10.000 euro. Come si evince chiaramente vi è un'opposizione ai cittadini, alla Città.”

"Questa amministrazione non è più trasparente e non porta avanti gli interessi dei cittadini ma sta solo creando i presupposti per un atro dissesto economico finanziario."scrivono i consiglieri di Obiettivo città. Come risponde?

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, difficili, fragili, sicuramente aggravati dalla pandemia in corso, sono tenuti costantemente sotto controllo e siamo fortemente motivati a chiudere il "fallimento" prima possibile con il contributo, la competenza ed il lavoro assiduo dei componenti dell'OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione).”

Pensa che per la votazione del dup di giorno 4 agosto si troverà una parte di opposizione "responsabile"?

“Più che responsabile, lo dico con franchezza, molto interessata a rimanere. Per quanto mi riguarda, spero che il Consiglio continui il lavoro di rappresentanza democratica, di controllo ed indirizzo.

Chi lavora per il bene della Città, ha bisogno di un'opposizione attenta, critica, costruttiva, che si confronti anche aspramente ma sempre nel rispetto delle parti e senza riserve mentali. In tanti nell'opposizione incarnano queste caratteristiche che spero in futuro prevalgano sulle strumentalizzazioni.”

Ringraziamo il sindaco Alfano per la disponibilità. Eventuali repliche e risposte da parte delle altre forze politiche alla presente intervista saranno ben accolte dalla redazione, che provvederà a pubblicarle.