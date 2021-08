Storia a lieto fine per il partannese Filippo Cascio, operato urgentemente all'Ospedale di CVetrano

di: Redazione - del 2021-08-03

Mercoledì 28 luglio è una data che faticherà a dimenticare Filippo Cascio, di origini Partannesi che si stava recando per un un dolore al fianco destro all’Ospedale di Castelvetrano ignaro della necessità di subire un vero intervento .

Non sono mancate le parole di ringraziamento nei confronti dei medici che lo hanno salvato: ”Ringrazio l'ospedale di Castelvetrano e tutto il personale che ho incontrato, soprattutto i medici del pronto soccorso, professionisti esemplari ed in particolare il dottor Taormina che grazie alla sua professionalità ha intuito la gravità del mio malessere. Grazie a lui e al suo staff ho subito un intervento chirurgico in cui sono stati in grado di strapparmi alla morte a causa di un'appendicite acuta quasi trasformata in peritonite.

La mia fortuna è stata aver ascoltato il medico di turno. Il chirurgo durante la visita ha diagnosticato subito un'appendicite acuta e poi la tac prescritta da lui ha confermato la tesi. Diversamente sarebbe stata una storia credo raccontata con un tragico titolo.

Adesso dopo parecchi giorni sono tornato a casa dalla mia famiglia, grazie anche agli amici e parenti che mi sono stati vicini. Vi porterò per sempre nel cuore”.