Rischio incendi e ondate di calore: Protezione Civile dirama avviso

di: Redazione - del 2021-08-03

La Protezione Civile ha diramato un avviso per il rischio di incendi e ondate di calore fino alla mezzanotte di oggi. Le province maggiormente a rischio sono: Trapani, Palermo, Enna e Messina. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati.