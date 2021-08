(VIDEO) Continua la campagna di sensibilizzazione al decoro urbano con l'adozione di un'aiuola. Alfano:"Gesti che fanno bene alla città"

di: Redazione - del 2021-08-05

Continua la campagna di sensibilizzazione al decoro urbano portata avanti dall’amministrazione comunale. Oggi è stata la volta di un’aiuola che si trova all’ingresso della città in via Campobello e che è stata “adottata” dai fratelli Clemente.

Ne abbiamo parlato con il Sindaco Alfano: ”Sono rimasto favorevolmente colpito dal lavoro svolto in questa aiuola, ne siamo grati perché trovare elementi di decoro, pulizia e cura fa bene a tutta la città. Basta fare una richiesta indicando l’aiuola che si vuole adottare, in tanti l’hanno fatto. Sono gesti di solidarietà ci cui tutti abbiamo bisogno. Si innesca un effetto contagio, anche un’altra zona sta per essere adottata e addobbata con delle piante e dei fiori”.

Conclude il Sindaco: ”Per quanto riguarda le ville abbiamo fatto dei bandi per darle in gestione, ma non hanno funzionato. Non ci arrendiamo, faremo un altro bando con la speranza che possano essere adottate”.