Vaccini anti-covid, arriva il certificato di esenzione: ecco chi può richiederlo

di: Redazione - del 2021-08-05

È arrivata la tanto attesa circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti-Covid. Il documento interessa chi non ha potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate.

Potranno richiedere il certificato tutti coloro che hanno avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose, come una reazione allergica alle componenti del vaccino o chi ha avuto un parere negativo dal medico a causa di patologie pregresse, così come tutti i malati rari e cronici che, per via della loro patologia, non hanno la possibilità di accedere alla vaccinazione.

Restano per il momento esclusi i volontari della sperimentazione del vaccino Reithera che non risultano immunizzati, ma anche per loro si attende un provvedimento ministeriale che dovrebbe arrivare a breve.

I destinatari del documento devono comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione, uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.

Il certificato di esenzione vaccinale potrà essere rilasciate in formato cartaceo e avrà una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.