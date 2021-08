Cerimonia di inaugurazione nuovi locali del distaccamento Polizia Stradale di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2021-08-05

Nel corso di una sobria cerimonia svoltasi nella mattinata odierna, presso la struttura della Polizia di Stato di viale Emilia n r.77 di Castelvetrano, ha avuto luogo la benedizione da parte del Cappellano della Polizia di Stato, Padre Adragna, dei locali ove, dai primi giorni di agosto, si è trasferito il distaccamento della polizia stradale di Castelvetrano.

Nella circostanza il Dirigente del compartimento Polizia Stradale della sicilia occidentale Dr. Pasquale Barreca e il Questore di Trapani, Dr. Salvatore La Rosa, alla presenza del Dirigente della sezione Polizia Stradale di Trapani, Dr.ssa Adelaide Tedesco, hanno consegnato le medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, ai responsabili, oggi in quiescenza, che si sono avvicendati negli ultimi anni alla guida del distaccamento di castelvetrano, Ispettori Superiori Piazza Giuseppe e Salamone Francesco.

Nel consegnare le medaglie di commiato è stato evidenziato il valore fortemente simbolico della cerimonia con la quale l'amministrazione della p.5, intende manifestare la forte riconoscenza e il sentito ringraziamento ai colleghi che, nei lunghi anni trascorsi al servizio della collettività, hanno lavorato nelle diverse mansioni a ciascuno affidate, con dedizione, spirito di servizio e sacrificio, per la quotidiana affermazione dei valori di legalità e di solidarietà che costituiscono la ragione più profonda e sentita della missione del poliziotto.

Sottolineando, altresì, che il collocamento in quiescenza non recide il forte legame di appartenenza alla grande famiglia della polizia di stato che lega i poliziotti in servizio a quelli in pensione.

Alla cerimonia hanno partecipato un ristretto numero di operatori del distaccamento e del commissariato di p.s. e il rappresentante della sezione anfp di castelvetrano Graffeo.