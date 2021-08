CVetrano, prof. Bia Cusumano nominata consulente per i rapporti con le istituzioni scolastiche e le politiche giovanili

di: Redazione - del 2021-08-04

In un comune su cui gravano ancora le disposizioni del dissesto, qual è Castelvetrano, l'unica strada per poter usufruire di professionalità non presenti nella pianta organica o di personalità per avviare percorsi con le diverse istituzioni, si sta rivelando l'impiego di esperti a titolo gratuito.

L'ennesima nomina arriva con una determina del sindaco, che ha nominato la prof. Bia Cusumano esperto "per promuovere e valorizzare i rapporti con le Istituzioni scolastiche e per le politiche giovanili" che nello specifico dovrà curare: - rapporti di collaborazione continua con le Istituzioni Scolastiche per la creazione di una coscienza civica nei giovani delle scuole medie inferiori e superiori del territorio".

La Cusumano è castelvetranese e insegna italiano e latino presso il liceo delle Scienze umane di Castelvetrano. Raggiunta dalla redazione di Castelvetranonews, ha così spiegato le basi della sua nomina.

“Col sindaco Alfano, si è concordi sulla necessità di costituire un ponte tra le istituzioni scolastiche e la municipalità, per avvicinare alle istituzioni i giovani, e coinvolgerli in progetti che possano farli sentire parte attiva della città, come “cittadini attivi”.

Molto spesso, infatti i giovani si sentono delusi, abbandonati e lontani dalle istituzioni. I giovani si sentono “figli di nessuno”, vivono nel disfattismo e nell’abulia. Il sindaco Alfano vuole parlare con i giovani e sicuramente ha visto in me, che sono una docente, una figura che possa sostenerlo in questo suo progetto.

Ho accettato di buon grado dunque la nomina, consapevole che si può fare tanto e che potremo costruire insieme bellezza. La nostra terra è ricca di talenti e tramite essi, sarebbe possibile avviare una rinascita culturale.”

La prof. Cusumano è affetta da circa 26 anni da una patologia invalidante e assai dolorosa che si chiama fibromialgia. Tanto è stato il suo impegno per sensibilizzare la collettività in merito a tale tema.

Alla domanda, se la sua patologia abbia avuto un ruolo in questa nomina, ecco cosa risponde Bia Cusumano. “Sono stata scelta non solo perché insegnante, ma anche per spronare ad andare oltre il dolore, alla sofferenza e allo sconforto. Il sindaco ha dimostrato sensibilità in tal senso, e questa nomina per me diventa una sfida, come donna, come madre e come castelvetranese.

Credo che manchi la dimensione del dono, che si pensi soltanto che nelle istituzioni ci sono burocrati e non persone. Grande la stima del sindaco nei miei confronti e per questo, sono particolarmente grata della scelta.”