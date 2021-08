Scongiurato rischio scioglimento Consiglio comunale a Castelvetrano. Approvato il Dup

del 2021-08-04

Scongiurato il rischio scioglimento del Consiglio Comunale a Castelvetrano con l'approvazione avvenuta stamattina del Dup (documento unico di programmazione) e del bilancio relativo al triennio 2020/2022 e tutti gli atti propedeutici con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. Ad astenersi i consiglieri del gruppo "Obiettivo città" Enza Viola e Stuppia, mentre Di Bella e Campagna del PD, Curiale (indipendente), Abrignani (F. lli D'Italia) e Ditta (Bene comune) hanno espresso voto contrario.

Proprio all'interno del gruppo "Bene comune", attualmente costituito dalla consigliere Ditta e dal consigliere Maltese, si registra una rottura, visto che Maltese ha votato favorevolmente e la Ditta no. Assente la consigliere Coppola, che una volta faceva parte del gruppo, e che ora è indipendente.

Assente anche il consigliere Martire (Obiettivo città), Milazzo (Insieme si può) e Craparotta (M5S). La di consiglio urgente era stata disposta dal commissario ad acta dott. Giuseppe Petralia, nominato in seguito alla bocciatura dello scorso 22 giugno.

Allora, il dup era stato votato con 10 voti favorevoli del M5S, 9 voti contrari, 2 astensioni da parte dei consiglieri Coppola e Casablanca, mentre il consigliere M5S Biagio Virzì aveva abbandonato l’aula durante il dibattito.

Considerando il regolamento comunale di Castelvetrano, che prevede che le astensioni siano considerate come voti negativi, in seguito alla bocciatura, è stata nominato un commissario ad acta per l’approvazione del D.U.P., strumento necessario ai fini del funzionamento della macchina amministrativa.