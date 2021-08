Una grave crisi idrica sta interessando Santa Ninfa. Lombardino:” Pressiamo giornalmente la Regione. Problema indegno”

del 2021-08-04

Una grave crisi idrica sta interessando Santa Ninfa da alcune settimane, con gravi disagi per le famiglie; disagi acuiti dall'estate torrida. Il sindaco Giuseppe Lombardino è intervenuto per precisare che «il Comune non ha nessuna responsabilità in questa situazione. L'amministrazione - sottolinea Lombardino - ha infatti sempre garantito l'erogazione dell'acqua potabile e le riparazioni delle perdite nella rete idrica. Riparazioni su una condotta vecchia e fatiscente che sono state effettuate a nostre spese, nonostante la competenza ad intervenire, per legge, spettasse all'Eas, ente-carrozzone che ormai non esiste più perché la Regione non è riuscito a salvarlo».

Il primo cittadino addita proprio la Regione che «non riesce a trovare una soluzione ad un problema che interessa quasi tutti i comuni della provincia (e non solo). Dopo aver provato a scaricare sugli enti locali le responsabilità della gestione idrica - ricorda Lombardino - con una legge che è stata annullata dalla Corte costituzionale, adesso la Regione non è in grado di trovare un accordo con Siciliacque, che dovrebbe subentrare all'Eas nella gestione del servizio».

A ciò si aggiungano i guasti e i lavori di manutenzione all'acquedotto di Montescuro, che hanno comportato un dimezzamento della portata dell'erogazione idrica, «con tutti i problemi - segnala ancora Lombardino - facilmente immaginabili sull'approvvigionamento dei nostri serbatoi». Lombardino garantisce infine che «assieme agli altri comuni, pressiamo giornalmente la Regione affinché trovi le soluzioni ad un problema indegno, nel 2021, di un Paese civile».