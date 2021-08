"Andate a vaccinarvi, io ho sbagliato a non farlo", il videomessaggio di una donna ricoverata a causa del covid

di: Redazione - del 2021-08-05

Una donna ricoverata presso l'Ospadale di Ribera (AG) ha voluto mandare un videomessaggio a quanti, ancora oggi, non sono del tutto convinti a vaccinarsi contro il coronavirus.

"Ho sbagliato a non vaccinarmi. Grazie alle cure dei medici ora sto un po’ meglio. Ma io ho rischiato la vita, voi vaccinatevi” queste so sono le prime parole della donna, costretta a indossare la mascherina per l'ossigeno.

A fatica e tra le lacrime continua:"È stata una cosa bruttissima, si sta malissimo”. Nel reparto insieme a lei, sono ricoverate diverse altre persone tutte non vaccinate.

Conclude così la donna il suo messaggio:“Abbiamo sbagliato tutti. Andate subito a vaccinarci“.