53enne partannese muore sul lavoro a Parma, travolto da una ruspa in un cantiere

di: Redazione - del 2021-08-06

(ph. https://corrieredibologna.corriere.it/)

Un tragico e terribile incidente sul lavoro si è verificato a Parma, in un cantiere notturno in cui lavorava l'operaio di origini partannese Salvatore Rabbito, rimasto vittima dell'ennesimo caso di incidente sul lavoro.

Sgomento e shock nella comunità, nell'apprendere la notizia. Rabbito aveva solo 53 anni, viveva a San Martino in Rio ed era dipendente dell’azienda modenese Frantoio Fondovalle di Marano sul Panaro.

Secondo le prime ricostruzioni, una ruspa alla cui guida non ci sarebbe stato nessuno, sarebbe partita in retromarcia. Il cantiere era attivo durante le ore notturne per evitare disagi all'utenza. Si stava costruendo una bretella dell'infrastruttura Tibre, che collegherà l’A15 “Parma La Spezia” con l’autostrada del BrenneNogarolero, da Parma Ovest a Rocca.

Condoglianze alla moglie, al figlio e ai familiari.

Foto di https://corrieredibologna.corriere.it/